فى أحدث ظهور.. "الأمير النائم" يحرك يده بعد غيبوبة منذ 15 عاما.. فيديو

كتب إيهاب محمد

انتشر مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله استجابة الأمير السعودى الوليد بن خالد بن طلال، المعروف إعلاميا باسم "الأمير النائم" لتوجيهات الطبيب بتحريك يديه.

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في أحدث ظهور.. #الامير_الوليد_خالد_بن_طلال يحرك يده بعد 15 سنة من الغيبوبة

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اللهّم أشفية وعافيه وأفرح والديه بشفاءة.. pic.twitter.com/5vkqL0HlNe — أنباء السعودية 🇸🇦 (@anba_Alsaudia) January 1, 2021

ويظهر فى مقطع الفيديو، التي نشرته صفحة "أنباء السعودية" على "تويتر"، "الأمير الوليد وهو يقوم برفع أصابعه إلى أعلى استجابة لتوجيهات الطبيب"، وذلك بعد غيبوبة دامت 15 عاما، ولم يظهر الفيديو الذى تم تداوله أى تاريخ لوقت التقاطه.

وهذه ليست المرة الأولى التى يستجيب فيها "الأمير النائم" ويقوم بتحريك أعضاء من جسده، حيث سبق أن نشرت الأميرة ريما بنت طلال، أخت الأمير، الملياردير السعودي الوليد بن طلال، مقطع فيديو لتحريك "الأمير النائم" رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.

وكان الأمير الوليد بن خالد بن طلال قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، واختلفت التشخيصات الطبية لحالة "الأمير النائم" وتمت دعوة وفد طبي مكون من 3 أطباء أمريكيين وآخر إسباني في محاولة لإيقاف النزيف من رأسه لكنه بقي فى غيبوبة.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى، وعلق على هذا الأمر قائلا: "إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره.. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه"، على حد تعبيره.