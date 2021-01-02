اليوم السابع
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فحص 119 ألف طالب بالمرحلة الإبتدائية لاكتشاف أمراض سوء التغذية بـ3 مراكز بالمنيا

السبت، 02 يناير 2021 03:50 م
فحص 119 ألف طالب بالمرحلة الإبتدائية لاكتشاف أمراض سوء التغذية بـ3 مراكز بالمنيا فحص الطلاب
المنيا - حسن عبد الغفار

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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود مديرية الصحة فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، والتى أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لاكتشاف امراض سوء التغذية حفاظا على صحة أطفال المدارس وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

من جانبه، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن فحص 119 ألف و628 طالب من طلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية، بمراكز العدوة ومطاى وديرمواس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج امراض سوء التغذية والتى تستهدف إجراء المسح الطبى والكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، والتى انطلقت من اليوم الاول من نوفمبر الماضى بالتنسيق مع التامين الصحي، مضيفاً ان المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي.

وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أنه تم فحص 43021 طالب بالعدوة، و32207 طالب بمطاى، و44400 طالب بديرمواس، حيث تهدف المبادرة إلى الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة فى الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم ، مشيراً إلى أنه عند اكتشاف إصابة أحد الأطفال بهذه الأمراض ، فإنه يتم تحويل الطفل إلى المستشفى للعلاج بالمجان.

وأضاف أنه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة ، وذلك لتنفيذ المبادرة فى القرى والريف ، وتم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى .

 

 

 


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