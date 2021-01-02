غلق 7 مخابز سياحية واثنين بلدى لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 7 مخبز سياحي بمراكز أشمون ومنوف وبركة السبع لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق فى تنفيذ الغلق، جاء ذلك بناء علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور مفتشى إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة عاطف الجمال حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والحالة التموينية بصفة عامة، وتبين للحملة عدم وجود الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي ووجود عجز قدر بـ 30 شيكارة دقيق بمخبزين بناحية الكوم الأحمر وبلمشط بمنوف وتمت الموافقة على غلقهم لمدة 3 أشهر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.