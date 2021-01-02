اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يناير 2021 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 7 مخابز سياحية واثنين بلدى لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص فى المنوفية

السبت، 02 يناير 2021 11:19 ص
غلق 7 مخابز سياحية واثنين بلدى لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص فى المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية – محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 7 مخبز سياحي بمراكز أشمون ومنوف وبركة السبع لمزاولتهم النشاط بدون ترخيص مع فصل مصدر المياه والكهرباء والاستعانة بشرطة المرافق فى تنفيذ الغلق، جاء ذلك بناء علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور مفتشى إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة عاطف الجمال حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والحالة التموينية بصفة عامة، وتبين للحملة عدم وجود الرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي ووجود عجز قدر بـ 30 شيكارة دقيق بمخبزين بناحية الكوم الأحمر وبلمشط بمنوف وتمت الموافقة على غلقهم لمدة 3 أشهر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

 

 


حمله تموينيه

المنوفيه

مخابز سياحيه

مخابز بلدي

محافظ المنوفيه

الرقابه على الأسواق

ضبط الأسعار

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة