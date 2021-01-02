غدا.. انقطاع المياه 3 ساعات بقرى منية النصر بالدقهلية لإجراء صيانة المحطات

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه عن بعض قرى مركز منية النصر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا لإجراء أعمال التطهير الدورية والصيانة اللازمة داخل مرفق مياة منية النصر.

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بقيام فرق التطهير الدورى والصيانة باعمال تطهير المروقات وأعمال وصيانة بالطلمبات المرشحة، حيث يتم قطع المياة عن قرية برمبال القديمة وقرية برمبال الجديدة وقرية كفر علام وقرية كفر ابو ذكرى وقرية ميت عاصم وقرية منشية عاصم وقرية الرياض بمركز منية النصر .

فيما وجه الدكتور مختار، سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة منية النصر للتنسيق مع مسئولى الشركة لسرعة العمل وانهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة لأخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال التطهير والصيانة التى يتم اجراؤها بمرفق المياة المشار إليه.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القرى المذكورة المتأثرة بانقطاع المياه وكذا رئاسة الوحدات المحلية للقرى وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق هذه الوحدات المحلية بضرورة العمل لاتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.