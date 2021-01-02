اليوم السابع
Ads
السبت، 02 يناير 2021 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. انقطاع المياه 3 ساعات بقرى منية النصر بالدقهلية لإجراء صيانة المحطات

السبت، 02 يناير 2021 01:49 م
غدا.. انقطاع المياه 3 ساعات بقرى منية النصر بالدقهلية لإجراء صيانة المحطات انقطاع المياه - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم  قطع المياه عن بعض قرى مركز منية النصر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا لإجراء أعمال التطهير الدورية والصيانة اللازمة داخل مرفق مياة منية النصر.

وأفادت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، بقيام فرق التطهير الدورى والصيانة باعمال تطهير المروقات وأعمال وصيانة بالطلمبات المرشحة، حيث يتم قطع المياة عن قرية برمبال القديمة وقرية برمبال الجديدة وقرية كفر علام وقرية كفر ابو ذكرى وقرية ميت عاصم وقرية منشية عاصم وقرية الرياض بمركز منية النصر .

فيما وجه الدكتور مختار، سيد النخيلى رئيس مركز ومدينة منية النصر للتنسيق مع مسئولى الشركة لسرعة العمل وانهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة لأخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال التطهير والصيانة التى يتم اجراؤها بمرفق المياة المشار إليه.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني القرى المذكورة  المتأثرة بانقطاع المياه وكذا رئاسة الوحدات المحلية للقرى وايضا الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاق هذه الوحدات المحلية بضرورة العمل لاتخاذ مايلزم  لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

 

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مياة الدقهلية

قطع المياة يمنية النصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة الشروق لمدة 6 ساعات بسبب تحويل المرافق

السبت، 02 يناير 2021 09:55 ص

انقطاع مياه الشرب عن منطقة سيدى عمر بابشان بكفر الشيخ

الجمعة، 01 يناير 2021 09:28 م

نشرة الظهيرة من تليفزيون اليوم السابع.. تفاصيل تطبيق غرامة الـ50 جنيها على ارتداء الكمامة بدءا من الأحد المقبل.. انقطاع المياه عن هذه المناطق 10 ساعات غدا.. وكورونا يغيب نجوم الأهلى عن لقاء دجلة فى الدورى

الجمعة، 01 يناير 2021 01:54 م

انقطاع مياه الشرب عن 12 منطقة بمدينة أسوان 10 ساعات اليوم

الجمعة، 01 يناير 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة