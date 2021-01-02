ضبط 2000 علبة أدويه غير مصرح ببيعها ومنتهية الصلاحية فى الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالي

تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير مرخص ببيعها ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

كانت توجيهات من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم .

قامت إدارة الرقابة التجارية بحملة رقابية على الأسواق برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية ، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى ، وتم ضبط 2000 علبه أدويه مدون عليها عينات مجانيه غير مصرح ببيعها ومنتهيه الصلاحية قبل توزيعها على تروسيكل بناحيه المسله .

وتم التحفظ على الأدوية ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .



الادوية المضبوطة



الحملة التموينية