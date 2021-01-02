اليوم السابع
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خالد صلاح
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ضبط 2000 علبة أدويه غير مصرح ببيعها ومنتهية الصلاحية فى الفيوم.. صور

السبت، 02 يناير 2021 10:58 ص
ضبط 2000 علبة أدويه غير مصرح ببيعها ومنتهية الصلاحية فى الفيوم.. صور الأدوية المضبوطة
الفيوم - رباب الجالي

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تمكنت حملة مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية وغير مرخص ببيعها ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

كانت توجيهات من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، بتكثيف الحملات الرقابية على كافه الأسواق وبتعليمات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزاره تموين الفيوم .

قامت إدارة الرقابة التجارية بحملة رقابية على الأسواق برئاسة المهندس وليد حسان مدير عام التجارة الداخلية ، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى ، وتم ضبط 2000 علبه أدويه مدون عليها عينات مجانيه غير مصرح ببيعها ومنتهيه الصلاحية قبل توزيعها على تروسيكل بناحيه المسله .

وتم التحفظ على الأدوية ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

 

الادوية المضبوطة
الادوية المضبوطة

 

الحملة التموينية
الحملة التموينية

 

المضبوطات
المضبوطات

 

 


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