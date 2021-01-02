رئيس حى غرب شبين الكوم بالمنوفة يتابع أعمال الرصف ورفع الاشغالات

المنوفية - محمود شاكر

رفع سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، كافة الإشغالات بشارع اسكاروس البحري لتحقيق الانظباط والسيولة المرورية وتمهيداً لرصفه، وكذا متابعة أعمال تطوير شارع اسكاروس القبلي بداية من مزلقان العبور وحتي نفق البساتين .

وفي ذات السياق تابع صفوت معوض رئيس حي شرق شبين الكوم أعمال رصف ورفع كفاءة شارع حضانة الفاروق ومتفرعاته، مشيراً إلي أنه سيتم استكمال أعمال خطة الرصف بشوارع متفرقة بالبر الشرقي وكفر مصيلحة وميت خاقان وذلك ضمن خطة محافظة المنوفية لرفع كفاءة البنية التحتية لقطاع الطرق.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة متابعة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة متابعة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، مؤكداً علي أن قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الاساسية التي تنفذها المحافظة باعتبارها أحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.