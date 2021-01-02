حملات رقابية وتفتيشية لمواجهة الممارسات الاحتكارية بأسواق الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجهودات جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التى قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وبناء على تعليمات الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدى لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.

وخلال شهر ديسمبر الماضى قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية ، وأسفرت الجهود المبذولة عن الآتى :-

فى مجال الرقابة التموينية على المحلات التجارية، تم تحرير محضر رقم 37006 جنح أ د ط مركز فاقوس ضد صاحب محطة مواد بترولية بناحية العـزازى مركـز فاقـوس وذلك لإدارة محـطة بدون تراخيص ، وتحرير محضر رقم 37003 جنح أ د ط مركز فاقوس ضد صاحب محل حبوب وعلافة بناحية الصالحية و ذلك لحيازة أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و بدون مستندات و تم التحفظ على عدد 35 شيكارة أعلاف حيوانية × 50 كجم بإجمالى وزن 1.750 طن.

وتم تحرير محضر رقم 2094 جنح أ د ط مركز الحسينية ضد مسئول محل بقالة بناحية سعود مركز الحسينية و ذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر و بدون مستندات و تم التحفظ على عدد 52 باكت سكر ×20 كجم بإجمالى وزن 1.040 طن ، وتحرير محضر رقم 2099 جنح أ د ط مركز الحسينية ضد مسئول محل أعلاف بناحية الإخيوة مركز الحسينية ، وذلك لحيازة أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون مستندات وتم التحفظ على عدد 70 شيكارة أعلاف حيوانية × 40 كجم بإجمالى وزن 2.800 طن .

تم تحرير محضر رقم 1172 جنح أ د ط أول العاشر من رمضان ضد صاحب مطعم الكائن بـ المجاورة 18 – العاشر من رمضان و ذلك لحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر و بدون مستندات و تم التحفظ على عدد 280 كجم لحوم مفرومة ، و عدد 5 كجم سجق بلدى ، و عدد 5 كجم كبدة ، و عدد 29 كجم دجاج ، ومحضر رقم 3108 جنح أ د ط أول الزقازيق ضد صاحب محل تجارى كائن بـ شارع فاروق و ذلـك لحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر و بدون فواتير و تم التحفظ على عدد 3 قالب جبن رومى × 13 كجم و عـدد 20 باكت عصير ، وتحرير محضر رقم 4585 جنح أ د ط ثان الزقازيق ضد محل سوبر ماركت و ذلك لحيازة مجمدات غذائية مستوردة منتهية الصلاحية و تم التحفظ على عدد 1 صفيحة جبن بيضاء و عدد ١٥ كيس اسماك مجمدة منتهيه الصلاحيه.

وتحرير محضر رقم 2715 جنح أ د ط ديرب نجم ضد سائق سيارة محمل علىها موادتموينية بدون فواتير و تم التحفظ على عدد 17 كرتونة زيت بإجمالى 204 كجم ، و عدد 5 كرتونة أرز مدعم بإجمالى 100 كجم ، و عدد 45 باكت سكر بإجمالى 900 كجم ، وتحرير محضر رقم 2910 جنح أدط مركز ديرب نجم ضد مسئول مصنع أعلاف ووحدة معالجة مخلفات دواجن كائن بقرية كفر اللبا على طريق ميت غمر الرئيسى و تم التحفظ على عدد 12 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم لا يوجد علىها تاريخ إنتاج و غير معروف مدى صلاحيتها لعدم وجود تاريخ الإنتاج كما التحفظ على 2 طن من الأعلاف معدة للتعبئة ، تم تحرير 15 محضر لمحال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم وجود فواتير وعدم وجود شهادة صحية.