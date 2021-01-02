تفاصيل أعداد الإصابات والوفيات من أمام مستشفى عزل الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع" فى فيديو العمل أمام مستشفى الكرنك الدولى - الأقصر العام سابقاً – والتى استقبلت حالات لأطفال مصابين بفيروس كورونا، والذين يجرى تقديم العلاج اللازم لهم داخل قسم استقبال حالات كورونا بالمستشفى، ويتم تقديم لهم الرعاية الكاملة داخل المستشفى.

وقالت مصادر بمستشفى الكرنك الدولى، إنه استقبلت المستشفى خلال الأيام الماضية، حالتين لطفلين على مدار الأيام الماضية، أحدهم يدعى يوسف ويبلغ من العمر 3 سنوات، والثانى مصطفى ويبلغ من العمر 9 سنوات، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهم على مدار الساعة، ويشرف على حالة الأطفال داخل عزل مستشفى الأقصر العام، الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وعبد الرحيم أبو الحجاج رئيس فريق التمريض، لدعمهم نفسياً ومعنويا وطبيا خلال رحلة العلاج.

وفى نفس السياق أعلنت مستشفى العديسات المركزى المخصصة للعزل الصحى بالأقصر، عن خروج 3 حالات تعافى من كورونا، امس الجمعة، منهم حالات حرجة، تحت قيادة الدكتور أحمد فتحى مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام الدكتور محمد العجمى، وإشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية المركزة، والدكتور أحمد خليل وذلك بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر.

ويقول الدكتور أحمد فتحى، مدير عام المستشفى، إنه لا تزال مستشفى العديسات للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا، تقدم خدماتها المميزة بفريق طبى قادر على خدمة مصابى فيروس كورونا بمحافظة الأقصر، حيث أن وزارة الصحة المصرية كانت قد أبقت على مستشفى العديسات بالأقصر كعزل صحى وحيد بالمحافظة بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، وذلك بعد قرار غلق عدد 4 مستشفيات عزل آخرين "مستشفى الأقصر العام، مستشفى إسنا التخصصى، مستشفى القرنة المركزى، وعزل المدينة الشبابية بالطود"، ولاتزال المستشفى تقدم الدعم الكامل لكافة الحالات المصابة بكورونا حتى الشفاء التام.

وأضاف مدير مستشفى العديسات، فى بيان صحفى، أنه تقدم المستشفى خدمات لمصابى كورونا داخل العزل على مدار الساعة، حيث إنها نجحت فى تقديم الدعم والشفاء والتعافى لأكثر من 108 حالات من كبار السن والحالات المرضية المختلفة منذ شهر نوفمبر الماضى مع بدء الموجة الثانية لكورونا، وذلك تحت إشراف الدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية والتخدير بالمستشفى، والدكتور أحمد خليل والدكتور عمرو الشاذلى أعضاء فريق العزل بالمستشفى، وتحت قيادة الدكتور أحمد فتحى، مدير عام المستشفى، ونائب المدير العام ومدير العزل الدكتور محمد العجمى، بناء على تعليمات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، والدكتور بكرى عبدالستار مدير مستشفيات العزل بالمديرية.