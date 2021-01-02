تطوير الكورنيش الشمالى لمدينة دير مواس بالمنيا بتكلفة 5 ملايين جنيه

وأضافت فى تصريحات خاصة، أن بداية العام تشهد انطلاق العمل فى تطوير كورنيش ديرمواس الشمالي علي ترعة الابراهيمية والذى يصل إلى عمق 6 متر وممشي مجاور للمياه بطول الكورنيش كمتنفس لاهالي ديرمواس وإضفاء طابع حضاري وملمح جمالي يتناسب مع تاريخ ديرمواس ومكانتها .

وتابعت، أن العمل فى كورنيش ديرمواس ياتى ضمن الخطة الموحدة وتبلغ تكلفة المشروع 5 مليون و200 ألف جنيه، مشيرة إلى أنها وجميع الاجهزه التنفيذية بالمركز يبذلون قصاري جهودهم لتحقيق المزيد من المشروعات لخدمة اهالي ديرمواس .

وأوضحت، أنها تتابع عن كسب كل مطالب أبناء المركز وتضعها في بؤرة اهتمامها وأنها لن تسمح بالتقصير في أي قطاع ولن تتهاون في اتخاذ أي إجراء ضد اي مسئول لا يؤدي عمله علي أكمل وجه .