اليوم السابع
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تحرير 10 قضايا محلات بيع أعلاف حيوانية وضبط 4 محال جزارة بدون ترخيص بالقليوبية

السبت، 02 يناير 2021 01:35 م
تحرير 10 قضايا محلات بيع أعلاف حيوانية وضبط 4 محال جزارة بدون ترخيص بالقليوبية لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت إدارة شرطة المسطحات المائية بالقليوبية، بقيادة العميد ياسر منصور مدير شرطة السطحات المائية بالناطر الخيرية، بحملات تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بمدن ومراكز المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير عدد من القضايا وضبط المحال الغير مرخصة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور ميرشرطة المسطحات المائية بالقناطر الخيرية، بشن حملة تفتيشية مكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بمدن ومراكز المحافظة، والتى أسفرت عن تحرير عدد من القضايا وضبط المحال الغير مرخصة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 قضايا "محلات بيع أعلاف حيوانية"، بالإضافة إلى  ضبط 4 محال جزارة بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت 144 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تنوعت ما بين الذبح خارج المجزر، وبدون بيانات، ومجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وسلامة الأغذية والمنتجات الصناعية. 

كما تضمنت الحملة فحص عوادم السيارات وتمكنت من ضبط 15 سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "إنبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة.


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فحص عوادم السيارات

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

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