بث مباشر من أمام مستشفى عزل سوهاج وتفاصيل أعداد الإصابات والوفيات

سوهاج - محمود مقبول

استعدت محافظة سوهاج ومديرية الصحة والسكان لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا، حيث قامت محافظة سوهاج بتخصيص 17 مستشفى بكافة أنحاء المحافظة، كمستشفى عزل ومن أهم تلك المستشفيات هي مستشفى الصدر بجزيرة شندويل والتي تم تطويرها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات بتكلفه بلغت حوالى 20 مليون جنيه تقريبا.

والمستشفى تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وزيادة السعة الاستيعابية لها، حيث شملت أعمال التطوير جميع أعمال البنية التحتية من أرضيات، وحوائط، وكهرباء، وسباكة، بالإضافة إلى شبكة الغازات، وتانك للأكسجين سعة 6000 متر مكعب، وتوفير مولد كهرباء، وتجهيز 35 غرفة إقامة داخلية بطاقة 70 سرير، بالإضافة إلى إنشاء 2 جناح عناية مركزة بطاقة 14 سريرا، و10 أسرة عناية متوسطة؛ لتتمكن المستشفى من استقبال أول مريض داخلى منذ 6 سنوات.

وشمل تطوير المستشفى أيضا تجهيز المعامل الطبية وسكن الأطباء، والتمريض، وأعمال اللاندسكيب التى شملت 1700 متر مسطحات خضراء، و1500 متر بلاط إنترلوك, فضلا عن مقاعد الانتظار.