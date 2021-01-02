اليوم السابع
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اليونان تعيد فرض قيود كورونا بعد تخفيفها في عطلة عيد الميلاد

السبت، 02 يناير 2021 03:15 م
اليونان تعيد فرض قيود كورونا بعد تخفيفها في عطلة عيد الميلاد تعقسم شوارع اليونان - أرشيف
رويترز

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 قالت الحكومة اليونانية إنها ستشدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوع بدءا من غد الأحد، بإغلاق صالونات تصفيف الشعر ومتاجر بيع الكتب وبعض المتاجر الأخرى التي كانت تعمل قبل عيد الميلاد.
 
وظلت معظم المتاجر في اليونان مغلقة خلال شهر ديسمبر كانون الأول، إلا أن التخفيف الموسمي للقيود وفر متنفسا قليلا لبعض متاجر البيع بالتجزئة التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات الإغلاق.
 
وأعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس في بيان عبر التلفزيون أن القيود الجديدة والأكثر صرامة سيجري وضعها حيز التنفيذ في الثالث من يناير كانون الثاني، مضيفا أن حظر التجول الليلي سيبدأ من التاسعة مساء، أي قبل ساعة مما كان محددا في السابق.
 
وقال بيتساس إن الإجراءات تستهدف الإسهام في إعادة فتح المدارس أبوابها في 11 يناير.
 
وسجلت اليونان، التي بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تطعيمات باللقاح المضاد لفيروس كورونا، 139447 إصابة مؤكدة بالفيروس و4881 وفاة.

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لقاح كورونا

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