

وأضافت رامزي "قد تكون هناك حالات نادرة للغاية لا يتوفر فيها اللقاح ذاته، أو أنه من غير المعروف نوع اللقاح الذي تلقاه المريض"، مؤكدة أنه "ينبغي بذل كل الجهد من أجل منح المرضى نفس اللقاح، لكن في حال أن ذلك غير ممكن فإنه من الأفضل إعطاء جرعة ثانية من لقاح آخر بدلًا من عدمه على الإطلاق".



وجاء التحذير مع بدء توزيع لقاح أكسفورد/أسترازينيكا في المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، وهو الإصدار الثاني في أعقاب إطلاق لقاح فايزر/بيونتيك خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث يتطلب كلاهما جرعتين.