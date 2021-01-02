الجيش الإثيوبى ينتهمك حرمات المساجد ويعتدى على ضريح النجاشى بإقليم تيجراى.. صور

كتب محمد جمال

تعرض مجمع ضريح الملك النجاشى شمالى إثيوبيا، لأضرار جسيمة، إثر إطلاق الجيش الإثيوبى عملية عسكرية فى الإقليم تيجراى منذ نوفمبر الماضى، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مقاطع مصورة من إقليم تيجراى، يظهر فيها إلحاق أضرار بالغة بالمجمع الذي يضم ضريح ومسجد النجاشى، ولم يتسن تلقى معلومات من أهالى المنطقة بسبب انقطاع خطوط الهاتف فيها منذ نحو شهرين، وكان الجيش الإثيوبى بسط سيطرته على منطقة النجاشى فى 28 نوفمبر، إثر العملية العسكرية التى أطلقها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.



أثار القصف

ويحتل مجمع ضريح النجاشى مكانة مهمة في العالم الإسلامي، حيث يضم أيضا 15 ضريحا للمهاجرين الأوائل في الإسلام إلى الحبشة، وقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" بترميمه عام 2018.



أضرار جسيمة بالمجمع



جانب من ضريح ومسجد النجاشى



دمار وخراب

أضرار الضريح