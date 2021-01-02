اليوم السابع
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السبت، 02 يناير 2021 06:38 م
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استكمال تنفيذ طريق محور سوهاج - الخارجة بالوادى الجديد بتكلفة 1.1مليار جنيه

السبت، 02 يناير 2021 05:02 م
استكمال تنفيذ طريق محور سوهاج - الخارجة بالوادى الجديد بتكلفة 1.1مليار جنيه اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أكد اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، وكيل أول وزارة الإسكان ، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد ، أن الجهاز بقيادة اللواء مهندس محمود نصار، بدأ فى استكمال مشروع محور سوهاج – الوادي الجديد ، بطول 170 كيلو متر لربط مدينة الخارجة -  بمحافظة سوهاج، بتكلفة تقديرية مليار و100 مليون جنيه .

وقال عبد المنعم ، فى تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من طرح الأعمال الإنشائية والهندسية بواسطة جهاز البحوث والدراسات بالجهاز المركزي للتعمير، وتم تجهيز الأعمال المساحية والتصميمات للمحور، مشيرا الى أن الجهاز بدأ أعمال الرصف الفعلي للطريق في شهر أكتوبر الماضي ، حيث يستغرق المشروع 24 شهرًا هي مدة تنفيذ الطريق، والذي يصل طوله الى  170 كم، كمحور جديد من محاور التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.


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