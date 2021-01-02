اختيار 20 قرية بمركز ناصر ببنى سويف لتوصيل الصرف الصحى ضمن مبادرة كريمة

بنى سويف هانى فتحى

قال اللواء مهندس أحمد صحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، إنه تم اختيار 20 قرية بمركز ناصر شمال المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة والتي تشمل 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث يوجد 4 قرى تم توصيل خدمة الصرف الصحي، و3 قرى جارى التنفيذ بها، وقريتين ضمن خطة 2020/2021 والباقي في خطة 2021/2022 وبنهاية عام 2022 سيتم الانتهاء من توصيل الخدمة إلى 20 قرية.

وأوضح "صحصاح" فى بيان له، أن كلمة مشروع صرف صحى ليست مجرد كلمة وإنما أمر يتطلب دراسات وتصميمات ويتم التغلب على تلك المعوقات بتدخل الجهات المعنية في سبيل تذليل كافة العقوبات والصعوبات مؤكدا أن هناك دعم كامل من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لا يدخر جهدا في تذليل أي صعاب في أي مجال من مجالات الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطن السويفى، ودعم بكامل أيضاً من الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان لا يدخر جهدا في دعم الشركة والشركات التابعة على مستوى الجمهورية في سبيل تطوير خدمة المواطنين ونسعى إلى محطات تدار بأسلوب متقدم ومتحضر طبقاً للمواصفات العالمية.