إصابة 5 طلاب عرب نتيجة انقلاب سيارتهم بسبب مطب صناعى بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب خمس طلاب بجامعة المنصورة يحملون عددا من الجنسيات العربية، بعد انقلاب سيارتهم داخل ترعة بناحية شربين؛ بسبب مطب صناعى.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة شربين من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة بمياه ترعة البلامون الموازية لطريق (شربين / دمياط) أمام قرية "كفر الترعة القديم" دائرة مركز شربين. وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى تم انتشال السيارة، وبالفحص تبين حال سير السيارة رقم (د ف ر172) ملاکی، قيادة المدعو معتصم عرفات محمد العطاوناس 21 سنة - طالب بالفرقة الثالثة بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة "أردنى الجنسية"، وبرفقته كل من: نور تيسير جمعه 20 سنة "فلسطينى الجنسية"، ويزن حسن عبد الله عواد 21 سنة "أردنى الجنسية"، محمد شوقى أسعد 18 سنة "أردنى الجنسية" وعبد الله حمد محمد 20 سنة "أردنى الجنسية"، وجميعهم طلاب بكلية طب الأسنان - جامعة المنصورة، ويقيمون منطقة "حى الجامعة" دائرة قسم أول المنصورة.

وبمكان الحادث.. اختلت عجلة القيادة من بين يدى قائدها، نتيجة تخطيه أحد المطبات الصناعية، مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالترعة المشار إليها، ولم ينجم عن الحادث أى إصابات.

وبسؤال قائد السيارة ومرافقيه أيدوا مضمون الفحص، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية، وتم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى بالدقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021 / 3 أحوال مركز شربين بتاريخه، وجارى العرض على النيابة العامة .