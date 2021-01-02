إزالة 36 محلا قديما بمطروح لإقامة منطقة تجارية تضم محلات حضارية

مطروح - حسن مشالي

شهد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، حملة إزالة نظمها مركز ومدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، وبالتعاون مع شرطة المرافق.

جاء ذلك لإزالة عدد من المحلات القديمة بمنطقة الطبية بمدبنة مرسى مطروح، وذلك بعدد 36 محلا على مساحة 600م2، والعمل على إعادة تنظيمها بالشكل الحضارى اللائق بعد الرفع المساحى ووضع التصميمات الهندسية الملائمة لإقامة منطقة تجارية تضم عددا من المحلات الحضارية، والتى ستعمل على زيادة عدد المحلات والمستفيدين منها وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمنطقة السكنية.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الاستغلال الأمثل للاصول غير المستغلة مع إعادة تنظيمها بما يوفر مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح ويحافظ على الشكل الحضارى والسياحى اللائق بمحافظة مطروح .



جانب من الحملة