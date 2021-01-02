أهالى الحجيرات بقنا يشيعون جثمان شهيد الواجب

قنا صابر سعيد

شيع المئات من أهالى قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، اليوم السبت، جثمان شهيد الواجب الذي استشهد أثناء تأدية واجبه بسيناء.

وكان قد استقبل أهالى القرية خبر استشهاد بركات ناصر، 24عاما، بالأمس وسادت حالة من الحزن وانتظروا وصول جثمانه.

وشيع الأهالى جثمانه من مسجد القرية، وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، فيما اصطحب اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جثمان الشهيد، على متن طائرة من مطار القاهرة إلى مطار سوهاج.

جانب من الجنازة

أهالى الحجيرات يشيعون شهيد الواجب