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أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على رضيع وسط القمامة بالخصوص

السبت، 02 يناير 2021 02:48 ص
أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على رضيع وسط القمامة بالخصوص رضيع - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على طفل رضيع، لم يتخط عمره اليوم، بمقلب قمامة بمدينة الخصوص، ملفوفا داخل قطعة قماش بيضاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الطفل للمستشفى لإيداعه بأحد الحضانات.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد تلقيه بلاغا بعثور أحد أهالى مدينة الخصوص على طفل رضيع، لم يتخط عمره اليوم، بمقلب قمامة بجوار المقر القديم لحزب حماة الوطن، ملفوفا داخل قطعة قماش بيضاء.

أخطر اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لكشف ملابسات العثور على هذا الطفل ومعرفة المتسبب فى وضعه بالقمامة والتوصل لأهليته.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها العثور على طفل رضيع ملقى بالقمامة بمدينة الخصوص، بل إنها المرة الرابعة خلال شهر تقريبا، وجارى عرض الطفل على طبيب للكشف عليه وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ اللازم.

 


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