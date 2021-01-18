شاهد تلاوة سورة الفاتحة بصوت ذهبى لابنة المنيا أميرة كويس

المنيا - حسن عبد الغفار

حباها الله بصوت متميز وحنجرة قوية، تمتلك موهبة الإنشاد الدينى وتحمل معها أمنياتها فى الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم وتحفظ 15 جزءا من القرآن الكريم وهى بالصف الأول الثانوى بالأزهر الشريف.

ينشر اليوم السابع تلاوة سورة الفاتحة بصوت صاحبة الجنجرة الذهبية ابنة مغاغة .





وقالت أميرة محمد كويس بنت معهد فتيات مغاغة بالصف الأول الثانوى الأزهرى، الحمد لله رب العالمين على الموهبة التى وهبنى الله بها وسوف أستمر طوال عمرى فى الإنشاد الدينى، وهذا شىء جميل ووالدى دائم التشجيع لى ولا يتأخر عنى مطلقا.

وأضافت: لقد بدأت موهبتى تظهر فى الصف الأول الإعدادى وقد اكتشفتها الأخصائية الاجتماعية بالمعهد، وبسبب ذلك تقدمت لمسابقة المحافظة فى الإنشاد وتمكنت من الحصول على المركز الأول، وفى العام الماضى حصلت على المركز الأول بالمحافظة والثانى على مستوى الجمهورية، ومنها بدأت اعمل على تنمية موهبتى فى الإنشاد .

وقالت: أنا أحب الإنشاد الدينى الحديث على غرار ما هو متداول حاليا لأنه سهل والناس تتفاعل معه بشكل كبير، ولفتت سمعت النقشبندى وطوبار وهم عمالقة، كما سمعت التهامى وأم كلثوم وهما أيضا كبار جدا وأتمنى أن أصل لتلك المرتبة التى حصلوا عليها فى قلوب الملايين من الجمهور.

وأضافت: حفظ 15 جزءًا من القرآن الكريم ساهم فى تنمية موهبتى وتعريفى المقامات ومخارج الحروف، كما أنه علمنى كيف أتحدث، وهذا ساعدنى كثيرا، وأصدقائى يطلبون منى دائما نشر فيديوهات لى على صفحات التواصل الاجتماعى ويشجعوننى لدرجة أنه عملوا من المقاطع نغمات للموبايل تشجيعا وتأكيدا على جمال الصوت .

وأشارت لقد شعرت يوم أن قمت بالإنشاد فى إحدى الحفلات التابعة لوالدى بعمله بالفخر بعد أن شاهدت كم التصفيق لى بعد الانتهاء .

واستطردت سوف استمر فى الانشاد ولن اتحول للغناء لان الانشاد رساله وانا سوف أواصل معها حتى النهاية ،خاصة مع التشجيع الكبير من والدى واشقائى وكل من حولى إيمانا منهم بصوتى .