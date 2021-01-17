اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 04:36 م
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7 نقاط ثابتة للقاح السحائى لطلاب المدارس بدمياط.. تعرف عليها

الأحد، 17 يناير 2021 04:05 م
7 نقاط ثابتة للقاح السحائى لطلاب المدارس بدمياط.. تعرف عليها تطعيم - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي "القسم الوقائي والصحة المدرسية" بدمياط، بدء اللقاح السحائي الثنائي(A.C)  ولقاح الثنائى (T.D) لطلاب أولى رياض أطفال وأول وثاني وثالث ابتدائي وأولى إعدادي وأولى ثانوي.

وذلك عن طريق استدعاء طلاب المدارس المستهدفة بالتطعيم عن طريق مدارسهم، نظرا للظروف الحالية الخاصة بالإجراءات الاحترازية وتعطيل الدراسة.

وتؤكد على عمل نقاط ثابتة للتطعيم بجميع الوحدات الصحية ووحدات الصحة المدرسية التابعة للإدارات الصحية وذلك لمن لم يتم تطعيمه من الطلاب المستهدفين.

وحددت هيئة التأمين الصحيK النقاط الثابتة التابعة لها بدمياط، عيادة الطلبة بشطا، عيادة فارسكور، عيادة الزرقا، عيادة كفر سعد، عيادة السرو، عيادة التأمين الصحي بعزبة البرج،  المركز الطبي العام بدمياط الجديدة، علي أن يتم موافاة أولياء الأمور من قبل المدارس في حينه.

 

 


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