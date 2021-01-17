وزير الصحة العمانى يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تلقى وزير الصحة بسلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي الجرعة الثانية من لقاح كوفيد19 بمجمع بوشر التخصصى، حسبما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة العمانية على تويتر.

وتحت شعار "التحصين وقاية"، بدأت سلطنة عمان 27 ديسمبر الماضى رسمياً الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا ، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية. وتستهدف الحملة في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.