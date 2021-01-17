وزير الصحة الإيطالي يعلن تلقيح مليون شخص ضد كورونا

فاطمة شوقى

أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، أنه "تم تطعيم مليون شخص في إيطاليا ضد وباء كورونا"، وكتب على الفيسبوك "نرفع الشكر لنساء ورجال الخدمة الصحية الوطنية الذين بفضل عملهم غير العادي جعلوا هذا المشروع ممكنا".

وخلص وزير الصحة إلى القول إن هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه "يمثل الخطوة الأولى المشجعة في هذا الماراثون الحاسم لأجل مستقبلنا جميعًا".

ومن جهته قال قسم الأمراض المعدية بمعهد الصحة العالي (ISS) جاني ريتسا: "لقد تم احترام خارطة الطريق التي وضعناها للقاح حتى الآن، بل استبقناها أيضاً، حتى على صعيد توزيعها من قبل شركات الإنتاج".

وأضاف ريتسا "أتوقع عدم ظهور مشكلات كبيرة والتي قد تؤثر على جميع البلدان الأوروبية وليس علينا فقط، كما "نأمل أن تتم الموافقة على لقاحات أخرى أيضًا، الأمر الذي سيعتمد على تدقيق الهيئات التنظيمية".

وخلص المسؤول بمعهد الصحة العالي الى القول إنه "كلما زاد عدد جرعات اللقاح المتوفرة لدينا، كلما زادت قدرتنا على إقامة حملة تلقيح شاملة".

وقالت وزارة الصحة فى إيطاليا، إنها سجلت 475 وفاة بفيروس كورونا أمس السبت، مقابل 477 حالة فى اليوم السابق بينما سجلت 16310 إصابات مقابل 16146 إصابة فى اليوم السابق، وسجلت إيطاليا 81800 وفاة بالفيروس منذ ظهوره فى فبراير ، وهو ثانى أكبر عدد فى أوروبا والسادس عالميا.

وقالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت إصابات بلغ عددها 2.369 مليون حالة منذ ذلك الوقت، من ناحية أخرى، قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا أمس إن بلاده ستعلق الرحلات الجوية من البرازيل، بسبب وجود سلالة جديدة من الفيروس.

وأضاف على فيسبوك أن أى شخص مر بالبرازيل فى آخر 14 يوما يُمنع أيضا من دخول إيطاليا فى حين سيُطلب من الوافدين إلى إيطاليا من البرازيل إجراء فحص للكشف عن الفيروس.