اليوم السابع
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هطول أمطار غزيرة فى الغربية وسحب كثيفة تغطى سماء المحافظة.. فيديو لايف

الأحد، 17 يناير 2021 05:13 م
هطول أمطار غزيرة فى الغربية وسحب كثيفة تغطى سماء المحافظة.. فيديو لايف أمطار غزيرة فى الغربية
الغربية مصطفى عادل

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تعرضت محافظة الغربية، لموجة من حاله الطقس السيئ تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد إلة موجة من الطقس السيء 
وضربت المحافظة أمطار غزيرة، وغطت السحب الكثيفة سماء المحافظة، وانخفاض فة درجات الحرارة، ورياح شديدة.
 
وأغرفت مياه الأمطار الشوارع، وتراكمت المياه بالشوارع، وتجمعت الأمطار أسفل الكباري والأنفاق.
 
 
ورفعت المحافظة، حالة الطوارئ في كافه القطاعات للتدخل الفوري حال حدوث أي حالة طارئة بسبب الطقس السيئ، ودفعت مجالس المدن والاحياء وشركة مياه الشرب بسيارات شفط المياه لرفع المياه من الأنفاق والطرق السريعة والفرعية .
 
وحذرت إدارة مرور الغربية قائدي السيارات بتواخي الحذر أثناء القيادة والسير ببطئ لتفادي وقوع حوادث مرورية.

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