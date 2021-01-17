نائب محافظ قنا يتابع رصف طريق وتطوير مجزر ويتفقد مخابز والصحية بنقادة.. صور

قنا صابر سعيد

تابع حازم عمر، نائب محافظ قنا، خلال جولته الميدانية لمدينة نقادة، أعمال الرصف التى تجرى بطريق نقادة، رافقه ياسر حمادي، رئيس مجلس مدينة نقادة ومسئولى مديرية الطرق والنقل .

وأوضح نائب المحافظ، أن الطريق يجرى رصفه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى و يبلغ طوله32 كم بتكلفة مالية تصل إلى 50 مليون جنيه منها 22 كم داخل نطاق المحافظة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من رصف 15 كم من إجمالى طول الطريق.

وأشار عمر، إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل .

كما تفقد نائب محافظ قنا أعمال التوسعة والتطوير ورفع الكفاءة التى يجرى تنفيذها بمجزر مدينة نقادة رافقه خلالها ياسر حماد رئيس مجلس المدينة ومسئولى إدارة الطب البيطرى بالمدينة .

وأوضح نائب المحافظ أن الأعمال توسعة وتطوير المجزر تتم فى إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة و تشمل إقامة عنبر ذبح جديد وخزان للمياه واخر للصرف بالإضافة إلى رفع كفاءة المجزر الحالى بتكلفة مالية تقدر بحوالى مليون و 500 ألف جنيه لتصل القدرة الاستيعابية للمجزر إلى حوالى 50 رأس يوميا .

وأكد نائب المحافظ خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب فى نقل الأمراض للمواطنين موجها مسئولى الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للخطط الزمنية المحددة لها مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة .

وأجرى الدكتور حازم عمر، جولة ميدانية لعدد من المخابز الحكومية والأهلية بمدينة نقادة للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك فى إطار حرص المحافظة على متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقى الدعم.

شملت جولة نائب المحافظ المرور على مخبزين من المخابز البلدية بالمدينة وقام بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، موجها بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن القنائى ، مؤكدا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية إنتاج الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

كما تفقد مركز الخدمات التكنولوجية بمدينة نقادة لمتابعة دورة العمل به والوقوف على إجراءات تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.

وأكد عمر، خلال جولته، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لراغبى التصالح، مؤكدا أهمية دور المراكز التكنولوجية الذى يتماشى مع توجه الدولة المصرية الحديثة نحو الرقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تقليص زمن تقديمها والمساهمة فى القضاء على كافة أشكال الفساد .

ووجه القائمين على المركز بتفعيل خدمتى النداء الآلى ورسائل sms التى تفيد المواطنين بالإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى الشكاوى التى تقدموا بها كما اكد على تفعيل شاشات العرض الموجودة بصالة انتظار المواطنين ليتسنى لهم معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة الخاصة بالخدمات الراغبين فى الحصول عليها.

وتابع نائب المحافظ مع مشرفى النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المقدمة بمختلف مراحلها بدءا من مرحلة تلقى الطلبات مرورا بمرحلتى الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، الذى يفيد بأن المخالف قد تقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء التى ارتكبها.

وفى السياق ذاته تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية التى تجرى بالمركز التكنولوجى بمبنى الوحدة المحلية الجديد المقام على حوالى 460 م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 17.5 مليون جنيه.

وتفقد الأعمال الإنشائية التى يجرى تنفيذها بمجمع مواقف نقادة الجديد وذلك للوقوف على حجم الأعمال على أرض الواقع ومعرفة نسب التنفيذ رافقه خلال جولته الأستاذ ياسر حماد رئيس مجلس المدينة .

استمع عمر خلال زيارته إلى شرح مفصل من مهندسى المشروع اوضحوا فيه المداخل والمخارج وأماكن الانتظار الخاصة بالسيارات والركاب ونسب التنفيذ موجها مسئولى الوحدة المحلية بالبدء فى تشجير وزرع أعمدة الإنارة بمحيط المجمع بالتزامن مع الأعمال التى يجرى تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالى المكان.

والجدير بالذكر أن مجمع مواقف نقادة مقام على مساحة 18 الف م وبلغت تكلفة ما تم تنفيذه بالمشروع حوالى 5 مليون جنيه فيما بلغت نسبة التنفيذ 60 % من مجمل الأعمال وانه من المقرر أن يحدث نوع من السيولة المرورية بقلب المدينة حيث سيتم نقل كافة المواقف الداخلية والإقليمية إليه.

وتفقد المنظومة الطبية بمدينة نقادة لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين رافقه خلالها الاستاذ ياسر حمادى رئيس مجلس المدينة والدكتور عماد رشدى مدير الإدارة الصحية بالمدينة.

و قام نائب المحافظ بالمرور على مستشفى نقادة المركزى ووحدتى كوم بلال وكوم الضبع حيث قام بتفقد بعض الأقسام بهم ( الاستقبال والعظام والصيدلية و الأسنان وطب الأسرة والمعمل ) وقد تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه فضلا عن تأكده من التزام الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى والوحدات الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل شارك عمر فى لقاء التكريم الذى أعدته الإدارة الصحية بالمدينة للمشاركين فى أعمال المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة حيث أنهوا فحص وإدخال بيانات 94% من الطلاب المستهدفين وقام نائب المحافظ بتسليمهم دروع تقديرا لجهدهم المبذول.