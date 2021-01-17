اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

منظمات مدنية بتونس: 320 مليون دولار أموال وأصول مجمدة لعائلة بن على بسويسرا

الأحد، 17 يناير 2021 05:30 م
منظمات مدنية بتونس: 320 مليون دولار أموال وأصول مجمدة لعائلة بن على بسويسرا الرئيس التونسى الأسبق زين العابدين بن على
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف ائتلاف من المنظمات بتونس، اليوم الأحد، أن حجم الأموال المهددة بإجراءات رفع التجميد بسويسرا لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي والمقربين منه، يصل إلى 320 مليون دولار.
ودعت 10 منظمات وجمعيات تولت التوقيع على بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، إلى الإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية.
وأوضحت المنظمات أن انتهاء مصادرة هذه الأموال والأصول في سويسرا ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير الجاري.
ووقعت على البيان منظمات وجمعيات "محامون بلا حدود"، و" المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "، و" البوصلة "، " جمعيات جسر جنيفو التونسيين والتونسيات بجنيف "، و" الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية "، و"التحالف التونسي للعدالة ورد الاعتبار"، و"الكرامة "، و" لا سلام دون عدالة" و" ذكرى ووفاء لشهيد الحرية نبيل بركاتي".


تونس

زين العابدين بن على

ثروة بن على

منظمات تونسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة