اليوم السابع
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مسئول بريطانى: مصاب بكورونا يحتاج الدخول إلى مستشفيات إنجلترا كل 30 ثانية

الأحد، 17 يناير 2021 08:21 م
مسئول بريطانى: مصاب بكورونا يحتاج الدخول إلى مستشفيات إنجلترا كل 30 ثانية بوريس جونسون وكورونا
كتبت رباب فتحى

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كشف السير سيمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن شخصا يدخل المستشفى مصابًا بفيروس كورونا "كل 30 ثانية"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقال رئيس خدمة الصحة الوطنية البريطانية فى برنامج أندرو مار، إن المستشفيات شهدت زيادة كبيرة في عدد المرضى منذ عيد الميلاد وأضاف أن هناك ما يكفي من الحالات الجديدة لملء مستشفى كامل كل صباح.

وكشف أيضًا أن ربع المقبولين هم أشخاص تقل أعمارهم عن 55 عامًا.

وقال السير سيمون: " الحقائق واضحة جدًا ولن أتطرق إليها ، فالمستشفيات تتعرض لضغوط شديدة والموظفون تحت ضغط شديد".

وأضاف: "منذ يوم عيد الميلاد ، شهدنا زيادة أخرى بمقدار 15000 في عدد المرضى الذين يحتاجون الرعاية في المستشفيات في جميع أنحاء إنجلترا ، وهذا يعادل ملء 30 مستشفى مليئة بمرضى فيروس كورونا".

وتابع: "بشكل مذهل ، كل ثلاثين ثانية في جميع أنحاء إنجلترا يتم إدخال مريض آخر إلى المستشفى مصابًا بفيروس كورونا."

يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن 704 حالة وفاة جديدة في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة اليوم - وهو أعلى رقم يسجل يوم الأحد منذ بدء الوباء.

 

 

 

 

 


كورونا فى انجلترا

سلالة كورونا الجديدة فى بريطانيا

السير سيمون ستيفنز

الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بانجلترا

بوريس جونسون

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