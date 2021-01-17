اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 10:46 م
خالد صلاح
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مسئولة أمريكية بإدارة بايدن: الأسابيع المظلمة قادمة

الأحد، 17 يناير 2021 09:22 م
مسئولة أمريكية بإدارة بايدن: الأسابيع المظلمة قادمة كورونا فى أمريكا - أرشيفية
أ ش أ

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وقالت المرشحة من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الدكتورة روشيل والينيسكي، - اليوم الأحد - إن الولايات المتحدة "بانتظار بعض الأسابيع المظلمة"، مضيفة "هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المتعافين الذين لا يزالون يعانون من متلازمة غير معروفة بعد تعافيهم".
وتابعت: "لم نر بعد ما تداعيات السفر والتجمعات التي حدثت في فترة الإجازات، وتبعات ارتفاع معدل الإشغال في المستشفيات .. أعتقد أننا لا نزال بصدد بعض الأسابيع المظلمة".

قالت إنه من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة نحو نصف مليون وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، بحلول منتصف فبراير المقبل.


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