لبنان يسجل 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 252 ألفا و 812 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1865 حالة، في حين يرقد 744 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 216 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 18628 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.