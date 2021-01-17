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قناة تونسية: إصابة 10 أمنيين و اعتقال 247 شخصا في أحداث شغب بالبلاد

الأحد، 17 يناير 2021 11:46 م
قناة تونسية: إصابة 10 أمنيين و اعتقال 247 شخصا في أحداث شغب بالبلاد تونس
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن قناة نسمة التونسية تأكيدها إصابة 10 أمنيين واعتقال 247 شخصا في أحداث شغب في البلاد.

وعمت حالة من الفوضى الشارع التونسى، مع اندلاع مظاهرات عنيفة في الشوارع، تخللها اعتداء على الأملاك العامة التونسية، خاصة في ظل حظر التجول الذى تشهده تونس الآن، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس السبت، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، بهدف ضخّ دماء جديدة في حكومته، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية الأحد، اعتقال 242 شخصا أغلبهم من القصر، على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول، موضحة أن القوى الأمنية تتحرك بالتنسيق مع السلطات القضائية، ولافتة في ذات الوقت إلى أن عمليات التخريب تعتبر أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون.

 


تونس

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