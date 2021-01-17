علماء أمريكيون يعقدون مؤتمرا صحفيا 27 يناير لإعلان آخر تحديث على "ساعة القيامة"

كتبت مريم بدر الدين

كشف المسئولون بنشرة علماء الذرة عبر موقعهم الرسمي، عن إعلانهم تعديلات فى "ساعة القيامة" في عام 2021، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 27 يناير الجاري، وسيتم عقد المؤتمر مباشرة عبر تطبيق زووم، وذلك في إشارة إلى إطلاق جرس إنذار بقرب نهاية العالم وفناء البشرية، وتضم اللجنة :" جيري براون لحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية، والدكتورة جرو هارلم برونتلاند رئيسة وزراء النرويج السابقة والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، هيديهيكو يوزاكي ، حاكم محافظة هيروشيما اليابانية، وغيرهم".



حساب ساعة القيامة

وساعة يوم القيامة هى تمثيل مرئى لمدى قرب البشرية من القضاء على نفسها، وكل عام منذ نشأة الساعة فى عام 1947، يجتمع مجموعة من العلماء والخبراء لمناقشة احتمال نهاية العالم وتعديل الساعة وفقا لذلك، والمقصود منه التحذير، ومع قرب توقيت 100 ثانية من ساعة الصفر، تقول الدورية إنها تعتقد أن الأرض أقرب إلى كارثة عالمية أكثر من أى وقت آخر فى تاريخها.



علماء النشرة

وقالت شارون سكواسونى، وهى عضو فى الدورية وأستإذ بمعهد السياسة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة جورج واشنطن، خلال المؤتمر: "يجب أن أعترف، أننا فى البداية، عدلنا التوقيت فى نوفمبر"، وأضافت: "كان هذا قبل الأعمال العسكرية الأخيرة التى تشنها الولايات المتحدة وإيران، وتهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووى، وتخلى كوريا الشمالية عن المحادثات مع الولايات المتحدة.. إننا نفقد توازنا بسرعة فى ساحة الأسلحة النووية".