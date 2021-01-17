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عضو اللجنة الاستشارية الليبية: سنصوت غداً على آلية السلطة التنفيذية الموحدة

الأحد، 17 يناير 2021 10:29 م
عضو اللجنة الاستشارية الليبية: سنصوت غداً على آلية السلطة التنفيذية الموحدة ليبيا
كتب أحمد عرفة

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قال عضو اللجنة الاستشارية الليبية في تصريحات لقناة العربية، إن التصويت غداً على آلية السلطة التنفيذية الموحدة.

وفى وقت سابق أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) بأن مجموعة من 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا تم نقلها سرا إلى الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية.

وذكر المرصد - في بيان أورده الموقع الرسمي اليوم /الأحد/ - أن دفعة جديدة من "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، لتكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، وذلك بعد توقف عودة المقاتلين لشهرين.

 

 


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