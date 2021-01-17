ضبط 1265 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومصنعات اللحوم غير صالحة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أن حملات المرور والتفتيش ، بقطاع الطب البيطرى على الأسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم بنطاق المحافظة لمواجهة كافة أشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من كافه السلع الغذائية واللحوم ومدى توافرها بالجوده والكميات المطلوبة واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين

حيث تم تنفيذ حملة على محلات الجزاره والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم بمراكز ومدن " قرى تمى الامديد والسنبلاوين وبلقاس ومنيه النصر ومركز ميت غمر ودكرنس والمنصوره " .

وأسفرت عن ضبط 1165 كيلو لحوم بلديه تم ذبحها خارج السلخانه ، وضبط 100 كيلو من مصنعات اللحوم الغير صالحه للاستهلاك الادمى ، وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة بالمخالفات إلى النيابة العامة لأعمال شئونها فى المخالفات المشار اليها .

وأكد المحافظ على متابعة تصرفات النيابة وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات .

جاء ذلك بناء على التقرير التى عرضه لدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية ، بشأن حملات الرقابة والتفتيش البيطرى التى تم تنفيذها بنطاق المراكز المشار اليها.

وأوضح وكيل الوزارة أن هناك 28 محضرا تم تحريرهم بالمخالفات والمضبوطات التى شملت لحمة مفرومه وعجينه سجق وغيرها من مصنعات اللحوم.

وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق ، للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع خاصة والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائيه للمواطنين بالجوده والاسعار المناسبة بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت اعمال الحملات التفتيشيه والرقابية