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صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميرى يستقيلون اليوم

الأحد، 17 يناير 2021 08:30 ص
صحيفة كويتية: مستشارو الديوان الأميرى يستقيلون اليوم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
كتب مصطفى عنبر

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قالت صحيفة «الراي» الكويتية، إن المستشارين في الديوان الأميري سيتقدمون اليوم الأحد، باستقالات مكتوبة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، بعد صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتباراً من 31 يناير الجاري، لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة 4 سنوات، والذي رفعه مجلس الوزراء إلى سمو الأمير، بعد اعتماده في اجتماعه في 4 يناير الجاري بناء لتوصية مجلس الخدمة المدنية حرصاً على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية.

وكان مستشارو الديوان الأميري وضعوا استقالات شفهياً تحت تصرف أمير الكويت، عند توليه مقاليد الحكم في البلاد.

 

 

 


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