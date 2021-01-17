صحيفة كويتية: السلطات تدرس تخفيض الحجر المنزلى للقادمين من الخارج لأسبوع فقط

كتب مصطفى عنبر

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع، قوله : أن السلطات الصحية تدرس تخفيض الحجر المنزلي للقادمين إلى البلاد الى أسبوع واحد فقط، في حال ثبوت خلو المسافر من فيروس كورونا، موضحا أن قرار تخفيض الحجر يرتبط بتطبيق قرار تحميل شركات الطيران إجراء فحصي الـ PCR.

وقالت الصحيفة الكويتية، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء حدد أن يقوم الراكب بإجراء فحصي PCR، الأول أثناء قدومه إلى مطار الكويت الدولي، والثاني خلال مدة الحجر من دون أن يحدد اليوم المخصص للفحص، وهو الأمر الذي سيحسم قريبا.

وبين المصدر، أن التصور المبدئي لدى السلطات الصحية أن يخفض الحجر المنزلي لمدة أسبوع، نظراً لخضوع المسافر لـ 3 مسحات PCR في حال تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحميل شركات الطيران، وهو عدد كبير، وبالتالي يأتي التصور الأولي أنه في حال إجراء المسافر لفحص الـ PCR في اليوم السابع من وصوله إلى البلاد وظهرت النتيجة سلبية يتم الاكتفاء بمدة الـ 7 أيام كحجر منزلي وفي حال ظهور الأعراض يستمر في الحجر لمدة أسبوعين.