سكرتير الدقهلية يتابع تركيب معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات.. صور

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد برئاسة لجنة الإشراف والمتابعة لأعمال تركيب المعدات بمصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات" ألمانى/ هولندى" بطاقة استعابية 1200 طن يوميا، لبدء التشغيل التجريبى خلال الأسابيع القليلة القادمة ، حيث يتابع محافظ الدقهلية يوميا الأعمال الجارية على قدم وساق بمنظومة المخلفات الصلبة وتدوير القمامة بنطاق المحافظة فى سباق مع الزمن ، وذلك لوضع الحلول النهائية لمشكلة القمامة بالدقهلية .

ومن الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية يلتقى دوريا مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع القائمة على تنفيذ المصنع الجديد ، للاطلاع على نسب التنفيذ ، وإزالة كافة المعوقات التى تعترض التنفيذ ، وذلك للانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمنى المحدد ، حيث طالب المحافظ بضرورة مضاعفة الجهد وزيادة حجم العاملين والفنين القائمين على التنفيذ لتكثيف الاعمال التزاما بالبرنامج الزمنى لبدء التشغيل التجريبى .

وأكد الدكتور مختار أن المصنع الجارى إنشاؤه بموقع سندوب يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوى على 2 خط فرز طاقة 40 طن/ ساعة باجمالى 1200 طن يوميا .

وأن المصنع يقام على مساحة 18 فدان ، بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالى تراكمات 845 ألف طن ، تم نقلهم والتخلص الأمن منهم بالموقع المخصص لذلك ، وقال الدكتور مختار أن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن عدد 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة ، ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظة الدقهلية ، فى إطار سعى الحكومة وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

وثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة فى المحافظة عملا على ارضاء المواطنين .

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،



معدات مصنع سندوب



سكرتير عام الدقهلية يتابع تركيب معدات مصنع سندوب



سكرتير عام الدقهلية يتابع تركيب معدات مصنع سندوب



سكرتير عام الدقهلية يتابع تركيب معدات مصنع سندوب



سكرتير عام الدقهلية يتابع تركيب معدات مصنع سندوب