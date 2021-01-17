رفع 750 حالة إشغال طريق بـ 3 مراكز بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين .

أسفرت الحملات عن رفع 750 حالة إشغال عبارة عن رفع 30 حالة إشغال بمركز ومدينه حوش عيسي، وإزالة 160 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة كفر الدوار، رفع 560 حالة إشغال متنوع مابين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة دمنهور.