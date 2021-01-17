رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نقبل آى شرط مسبق لرفع العقوبات

كتب أحمد عرفة

قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات، موضحا أن واشنطن إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي فعليها العودة إلى الاتفاق السابق الموقع عام 2015.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن جدار الثقة بين طهران وواشنطن منهار وينبغى إعادة بنائه من جديد، لافتا إلى أن إيران ستعود إلى تنفيذ كافة التزاماتها النووية فى حال رفعت واشنطن كافة العقوبات.

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه إذا اكتفت واشنطن بإصدار بيان حول إلغاء العقوبات ستكتفي طهران ببيان حول العودة عن خفض الالتزامات، موضحا أنه في صورة تنفيذ الولايات المتحدة إجراء عمليا بشأن رفع العقوبات سننفذ إجراء عمليا بشأن خفض الالتزامات، موضحا أن إيران ستنتهج سياسة البيان مقابل البيان، والإجراء العملي مقابل الإجراء العملي، والالتزام مقابل الالتزام.