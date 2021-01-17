اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 يناير 2021 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نقبل آى شرط مسبق لرفع العقوبات

الأحد، 17 يناير 2021 08:33 م
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نقبل آى شرط مسبق لرفع العقوبات ايران
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات، موضحا أن واشنطن إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي فعليها العودة إلى الاتفاق السابق الموقع عام 2015.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن جدار الثقة بين طهران وواشنطن منهار وينبغى إعادة بنائه من جديد، لافتا إلى أن إيران ستعود إلى تنفيذ كافة التزاماتها النووية فى حال رفعت واشنطن كافة العقوبات.

 

ولفت رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه إذا اكتفت واشنطن بإصدار بيان حول إلغاء العقوبات ستكتفي طهران ببيان حول العودة عن خفض الالتزامات، موضحا أنه في صورة تنفيذ الولايات المتحدة إجراء عمليا بشأن رفع العقوبات سننفذ إجراء عمليا بشأن خفض الالتزامات، موضحا أن إيران ستنتهج سياسة البيان مقابل البيان، والإجراء العملي مقابل الإجراء العملي، والالتزام مقابل الالتزام.

 

 


ايران

اكبر صالحى

البرنامج الننوى

ازمه ايران

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة