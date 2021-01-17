رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتفقد تمهيد ورصف طريق خط السكة الحديد الشرقى..صور

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأحد، أعمال تمهيد ورصف الطريق الجانبى لخط السكة الحديد الشرقى، والذى تتم اعمله تحت اشراف يوسف احمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندس رومانى ظريف مدير هندسة صرف الأقصر، بالتعاون بين مجلس مدينة الزينية، وهندسة صرف الأقصر، وفى اطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتى التنمية المحلية والري.

وأوضح رئيس مدينة الزينية، أن الأعمال تستهدف رفع تراكمات تطهير مصرف المدامود من الكيلو 4.200، وتنفيذ حدود النزع لتوسيع الطريق المؤدى لمعبد الإله مونتو من عرض 3 متر لعرض 14 متر وربط جديد للوحدات المحلية مع محور شمال الأقصر الجديد وتعاون المواطنين ومزراعى المنطقة، حيث جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بفتح محاور وطرق جديدة على مستوى المراكز والمدن بهدف تسهيل الحركة المرورية وتنظيمها .

وفى سياق متصل أثناء تفقد الهوارى لعدد من مشروعات المدينة لوحظ قيام أحد سيارات الكسح الخاصة بدون لوحات معدنية بتفريغ مياه الصرف الصحى بالزراعات بحدود قرية الزينية بحرى فتم منعها من المغادرة واستدعاء مسئول البيئة وقوة من نقطة شرطة الزينية والتحفظ عليها وعلى السائق وتحرير محضر، كما تم تحرير محضر لأحد المواطنين لاشعال نيران بسفير القصب والموز الامر الذى تسبب فى تصاعد الدخان الكثيف.