رئيس حى ثالث الإسماعيلية يتقدم باعتذار عن منصبه والمحافظ يقبله

الإسماعيلية – صبرى غانم

تقدم العميد عادل الألفي، رئيس حى ثالث الإسماعيلية، باعتذار للواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، عن استمراره فى رئاسة الحى، وقبل المحافظ اعتذاره على خلفية إساءة رئيس الحى لإحدى السيدات.

وكان حى ثالث الإسماعيلية، أصدر بيان عصر اليوم الأحد، بخصوص الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى، والذى يظهر فيه رئيس الحى وهو يسئ الى إحدى السيدات، وجاء فى البيان بالإشارة إلى الفيديو المتداول للمشادة التي حدثت بين رئيس حي ثالث وإحدي المواطنات، في الواقعه التي تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

و تم الاجتماع، اليوم الأحد، بين المواطنة ووالدها ورئيس الحي برعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وفي وجود المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، وذلك لقطع الطريق على محاولي استغلال المشادة في الإساءة للوطن.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن اولويته هي رضاء كافة المواطنين، وشدد علي ضرورة التعامل مع جميع المواطنين وحل مشاكلهم بشكل لحظي، وعاجل كأولوية أولى لجميع العاملين بالمحافظة.

ومن جانبه قدم العميد عادل الألفي، اعتذاره للمواطنة ووالدها، وأكد أنه منذ الواقعه حاول الوصول لها لترضيتها علي سوء التفاهم.

وتفهم والد المواطنة، الموقف وقدم تحيته للمحافظ لحرصه علي وضع مشاكل المواطنين علي رأس أولوياته.

وتعود الواقعه، إلي مطلع الشهر الجاري، حين ظهرت عده حالات لفيروس كورونا في ديوان الحي، وتم تنفيذ بروتوكول التعقيم في اليوم التالي، كما ينص قرار مجلس الوزراء.

وحدثت المشادة، بسبب رغبة المواطنة الدخول أثناء التعقيم فتدخل أحد الأفراد من أمن الحي معين ضمن فئة 5٪، فى مشادة حدثت بينهما، وتطور الأمر مما أجبر رئيس الحي علي التدخل.