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رئيس المجلس الأوروبى يندد باعتقال نافالنى ويطالب روسيا بإطلاق سراحه فورا

الأحد، 17 يناير 2021 09:23 م
رئيس المجلس الأوروبى يندد باعتقال نافالنى ويطالب روسيا بإطلاق سراحه فورا نافالنى
كتب أحمد عرفة

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ندد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبى باعتقال الناشط الروسى المعارض نافالنى، مطالبا روسيا بإطلاق سراحه فورا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن الشرطة الروسية اعتقلت المعارض أليكسي نافالني عند منطقة فحص الجوازات، مساء اليوم الأحد لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا للمرة الأولى منذ تسممه الصيف الماضي.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن سلطة السجون الروسية أكدت قيام الضباط باحتجاز نافالني المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين.

 


نافالنى

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