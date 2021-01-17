رئاسة الحرمين توفر جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات بالأشعة فوق البنفسجية.. صور

كتب محمد شعلان

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوفير جهاز لتعقيم الكتب والمخطوطات بواسطة الأشعة فوق البنفسجية، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من وضع الكتب والمخطوطات النادرة والتاريخية داخل جهاز تعقيم الكتب والمخطوطات والقيام بعملية التعقيم من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية.

وقال محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، إن الجهاز عبارة عن شكل صندوق مكعب من الألمونيوم، مزود بخاصية الأشعة فوق البنفسجية، للتعقيم ومروحة و فلتر للغبار ، ويساهم في تعقيم الكتب والأوراق.



الكتب قبل تعقيمها

وأوضح محمد الجابرى، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن الجهاز يتسع لستة كتب ويتم في الساعة تعقيم أكثر من 100 كتاب بمعدل 6 كتب فى دقيقتين، ويشرف على الجهاز فريق مختص للتأكد من آلية تشغيله وفق المعايير المتبعة التي حددتها الوكالة.



جهاز التعقيم



موظف يضع الكتب داخل الجهاز

وأضاف، أن التقنية المستخدمة تزيل مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، مؤكداً أن نسبة تعقيم الجهاز للكتب 99.9 ٪ ولأكثر من كتاب في نفس الوقت.



الكتب داخل جهاز التعقيم

وفى وقت سابق، استعرضت وكالة الترجمة والشؤون التقنية بالسعودية 44 خدمة إلكترونية للراغبين في الاستفادة مما تقدمه من خدمات داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار العام وإنجاز الأمور الخدمية والإدارية والمالية لمنسوبيها بإجمالي تخطّى حاجز مليوني مستفيد.

كما وفرت إدارة التحول الرقمي بالوكالة دليل الخدمات الرقمية الذي يوضح طريقة الاستفادة من الخدمات الرقمية عبر الضغط على الخدمة الرقمية مباشرة أو المسح بالباركود، بحسب " واس".

ومن خدمات دليل الخدمات الرقمية مقرأة الحرمين الشريفين، وهي مشروع عالمي لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم مشافهة لمن زار الحرمين الشريفين وعن بُعد لمن كان في بلده، ومنصة منارة الحرمين الخاصة بعرض الخطب والدروس والمحاضرات الشرعية وتقديم الإرشاد والوعظ الديني وتمكين الجمهور من الوصول إلى خدمات الحرمين الشريفين ذات الصلة عبر منصات رقمية سلسة الاستخدام وفائقة الجودة يتم فيها بث الخطب والدروس مباشرةً، مع إتاحة إمكانية التواصل المباشر مع أهل العلم والاختصاص الشرعى.