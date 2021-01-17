خدمة عسكرية من المنزل.. قواعد جديدة فى الجيش السويسرى بسبب كورونا

ريهام عبد الله

قرر الجيش السويسرى تغيير شكل التجنيد العسكرى هذا العام لآلاف المجندين الجدد، وذلك فى محاولة لمنع تفشى جائحة فيروس كورونا فى الثكنات العسكرية، ومن جهته، قال دانيال ريست، الناطق باسم الجيش السويسري، إن الخدمة العسكرية لآلاف المجندين أصبحت من المنزل، وقال إنه أمر جديد، مشيرا إلى أنه "الحل الأمثل الذي فرض نفسه" في زمن كورونا.

ويشكل الجيش السويسري أحد أبرز أركان الدولة، وهو يحظى بتنظيم أشبه بالميليشيا، إذ على المنضمين الذين يواكبهم آلاف الاختصاصيين، إجراء خدمة عسكرية لا تقل مدتها عن 4 أشهر قبل استدعائهم سنويا للمشاركة في دورات تدريب تستمر 3 أسابيع، وهذا العام يتوجب على 15 ألف شاب سويسرى الانضمام للخدمة العسكرية.



الجيش السويسرى

لكن الأزمة الصحية الحالية أثارت مخاوف لدى الجيش من عدم القدرة على الاهتمام بالمصابين في حال تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف المجندين الجدد، وبناءا عليه تقرر دخول المجندين حضوريا إلى المدرسة العسكرية "على مراحل للتأكد من أن كل مجنّد تثبت إصابته مخبرياً بكوفيد-19 يحظى بأفضل اهتمام وبأن تدابير العزل والحجر الصحي المناسبة ستُطبق معه"، وفقا لبيان وزارة الدفاع الفدرالية.

وستدخل فعليا دفعة أولى إلى الثكنات اعتبارا من الاثنين، وتضم خصوصا "مجندين صحيين" يرتدي تجنيدهم طابعا طارئا لمؤازرة الفرق المجندة أساسا لدى الطواقم المدنية في المستشفيات السويسرية، وذلك وفقًا لما نقلته "العين الإخبارية".

لكن 5 آلاف من أصل 15 ألف مجند جديد هذا العام لن يدخلوا إلى الثكنات الاثنين، بل سيباشرون تدريباً من منزلهم مدته 3 أسابيع، وهو يشبه "خدمة عسكرية من بُعد"، وفق عنوان ساخر لصحيفة "لو تان" السويسرية إذ قالت فى مقال ساخر عنونته "بزوغ فجر الخدمة العسكرية على الأريكة".

وأوضح ريست أن هؤلاء المجندين الجدد "تلقوا جميعا هذا الأسبوع برنامجا تعليميا قائما على نماذج يتعين عليهم اتباعها في المنزل، في إطار عمل نظري أمام الشاشة"، وقبل ارتداء البزة العسكرية فعليا، ينبغي على هؤلاء تعلّم مسائل كثيرة تشمل طريقة استخدام سلاح الخدمة والاطلاع على معلومات بشأن الأسلحة الجرثومية والكيميائية إضافة إلى القواعد العسكرية والحماية الصحية.

كما تشمل هذه الخدمة العسكرية غير الاعتيادية "أربع ساعات من التدريب الرياضية أسبوعيا" من طريق تطبيق خاص، وستُحتسب هذه الأسابيع الثلاثة ضمن "أيام الخدمة الفعلية" وبالتالى سيتلقى المجندون الذين يتبعونها دخلا ماليا فى إطار المبالغ المخصصة لكل مجند خلال فترة التجنيد العسكرى.