حى ثالث الإسماعيلية يصدر بيانا يوضح خلاله حقيقة فيديو إساءة سيدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصدر حى ثالث الإسماعيلية بيان بخصوص الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى والذى يظهر فيه رئيس الحى وهو يسئ إلى إحدى السيدات وجاء فى البيان بالإشارة إلى الفيديو المتداول للمشادة التى حدثت بين رئيس حى ثالث وإحدى المواطنات فى الواقعة التى تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فقد تم الاجتماع اليوم الأحد بين المواطنة ووالدها ورئيس الحى برعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وفى وجود المهندس أحمد عصام نائب المحافظ وذلك لقطع الطريق على محاولى إستغلال المشادة فى الإساءة للوطن.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن أولويته هى رضاء كافة المواطنين، مشددا على ضرورة التعامل مع جميع المواطنين وحل مشاكلهم بشكل لحظى وعاجل كأولوية أولى لجميع العاملين بالمحافظة.

ومن جانبه قدم العميد عادل الألفى، اعتذاره للمواطنة ووالدها وأكد أنه منذ الواقعة حاول الوصول لها لترضيتها على سوء التفاهم، وتفهم والد المواطنة الموقف وقدم تحيته للمحافظ لحرصه على وضع مشاكل المواطنين على رأس أولوياته.

وتعود الواقعة إلى مطلع الشهر الجارى حين ظهرت عده حالات لفيروس كورونا فى ديوان الحى وتم تنفيذ بروتوكول التعقيم فى اليوم التالى كما ينص قرار مجلس الوزراء.

وحدثت المشادة بسبب رغبة المواطنة الدخول أثناء التعقيم فتدخل أحد أفراد من أمن الحى معين ضمن فئة 5 % فى مشادة حدثت بينهما وتطور الأمر مما أجبر رئيس الحى على التدخل.