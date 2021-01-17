وأوضح أنه يتوقع وصول لقاح (استرازينكا) البريطاني إلى البلاد بنهاية الشهر الجاري، وهو ما سيتيح تطعيم كل السكان ممن هم فوق 65 عاما بحلول مارس القادم.
وشدد كورتس على ضرورة الاعتماد على الكمامة الطبية عالية الكفاءة والالتزام بارتدائها في مراكز التسوق ووسائل النقل العام.. مشيرا إلى استمرار إغلاق المدارس حتى 8 فبراير المقبل والتركيز على التعليم عن بعد في كافة المراحل الدراسية.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1267 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.