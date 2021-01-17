فيينا (أ ش أ)

قررت الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالى سباستيان كورتس تمديد الإغلاق العام فى البلاد حتى 8 فبراير المقبل، وقال كورتس - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن القرار تم اتخاذه بعد التشاور مع الخبراء والأطباء وبعد مراجعة الأوضاع في المستشفيات، مشيرا إلى أن قرار التمديد يرجع بالأساس إلى الانتشار السريع والمقلق للسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" في البلاد.

وأوضح أنه يتوقع وصول لقاح (استرازينكا) البريطاني إلى البلاد بنهاية الشهر الجاري، وهو ما سيتيح تطعيم كل السكان ممن هم فوق 65 عاما بحلول مارس القادم.

وشدد كورتس على ضرورة الاعتماد على الكمامة الطبية عالية الكفاءة والالتزام بارتدائها في مراكز التسوق ووسائل النقل العام.. مشيرا إلى استمرار إغلاق المدارس حتى 8 فبراير المقبل والتركيز على التعليم عن بعد في كافة المراحل الدراسية.



من جهتها أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1267 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 393 ألفا و778 حالة تعافى منها 369 ألفا و218 حالة.. بينما توفى 7082 حالة.

وأضافت أنه يتواجد بالمستشفيات حاليا 1963 حالة منها 328 حالة في أقسام العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في فيينا بـ 281 حالة يليها النمسا السفلى بـ 266 حالة وسالزبورج بـ 168 حالة والنمسا العليا بـ 152 حالة.. بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 31 حالة.