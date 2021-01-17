تنفيذ 93 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 2 مليار و356 مليون جنيه بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعاً مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى حضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين واستكمالاً لتحسين منظومة البنية التحتية بما ينعكس على احداث التنمية الشاملة والمستدامة فى كافة القطاعات وبناء الوطن .

وخلال الاجتماع قدم المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تقريراً عن المشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة حيث تمت الإشارة إلى انه جارى تنفيذ93 مشروع صرف صحى بتكلفة 2 مليار و 356 مليون جنيه بالإضافة إلى تنفيذ 8 مشروعات بقطاع مياه الشرب بتكلفة مالية تبلغ مليار و 282 مليون جنيه وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا الى أنه من المقرر هذا العام الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بعدد 12 قرية وكذلك الانتهاء من تنفيذ 4 محطات مياه شرب و 6 محطات معالجة صرف صحى بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

طالب المحافظ بإعداد تقرير عن مشروعات الصرف الصحى المستهدف الانتهاء منها خلال العام الحالى والمقرر الانتهاء منها قبل 30/6/2022 وذلك تماشيا مع خطة الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى .

وشدد محافظ الشرقية، على رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والمتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها وتذليل أى عقبات لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدا أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام الأعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ الفعلية لإسراع وتيرة العمل وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.