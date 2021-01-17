اليوم السابع
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تقديم الخدمة الطبية لـ310 حالات ضمن مبادرة العزل المنزلى فى الشرقية

الأحد، 17 يناير 2021 01:36 م
تقديم الخدمة الطبية لـ310 حالات ضمن مبادرة العزل المنزلى فى الشرقية جانب من متابعة حالات كورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمتابعة حالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا، بمحافظة الشرقية، قامت بتقديم الخدمة الطبية، ومتابعة 310 حالات بمحافظة الشرقية حتي الآن، منذ انطلاق فاعليات المبادرة الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المبادرة الرئاسية تستهدف متابعة الحالة الصحية لجميع الحالات المرضية المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا، ومتابعة المخالطين لهم بالعزل المنزلى، وذلك من خلال 90 فريقا طبيا، منهم 36 فريقا متحركا يقوم بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم، ومتابعة صرف العلاج اللازم لهم، وأيضاً المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 54 فريقا ثابتا، تم توزيع 45 هاتفا خاصا بالمبادرة الرئاسية، مشيراً إلي أن المبادرة تولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، ومرضي الأمراض المزمنة، ويتم الزيارات المنزلية لهم في أيام محددة، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.

وأكد أنه تم التنبيه علي جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمواطنين، من خلال الفرق المتحركة، والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمحافظة، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، كما أكد بأنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم علي أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية بمحافظة الشرقية.


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مستشفيات العزل

صحة الشرقيه

كورونا

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