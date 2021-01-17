تطهير خطوط الصرف الصحى ورفع المخلفات بقرى مركز دسوق فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق وعدد من قرى المركز بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير خطوط الصرف، ونظافة وتجميل بالقرى ورفع المخلفات ، وتطهير المصالح الحكومية، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضى ، رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع المهندس هانى البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبو زور، رئيس شبكة الصرف الصحى بدسوق.

أكدت المهندسة عايده ماضى ،رئيس مركز ومدينة دسوق، جارى استكمال أعمال التطهير بمنطقة المحكمة ، وتطهير شارع السجل المدنى ،وتم اصلاح أخطار الصرف بمناطق مختلفة من المدينة منها ، شارع الحمادى ،وحاره قويطه، شارع السجل المدنى ، وشارع الشهداء دحروج ، وشارع الاتحاد دحروج ، وشارع سيدى ابراهيم ، والمحرقة ، ونهاية الغفران ،وشارع المعمل ، والكشلة ،وخلف مستشفى الأمومة ، وشارع هندسة الطرق.

كما شهدت قرى شمال مركز دسوق "سنهور المدينة ، وشابة ، والعجوزين ، وابو مندور ، وكنيسة الصرادوسى ، وشباس الملح "،و قرى الجنوب "محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، كفر العرب "،استمرار أعمال حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات ،و مسح وتمهيد الشوارع بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع لاستكمال صيانة أعمدة الإنارة العامة ومتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وكافة المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أى تجمعات وفض الأسواق الاسبوعية ،بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي، والمصالح الحكومية ،وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، ومحطات خفض المنسوب.



أعمال النظافة بقرى مركز دسوق



اعمال تطهير خطوط الصرف بدسوق



الاعمال الجارية لتطهير خطوط الصرف بمدينة دسوق



حملات لتطهير خطوط الصرف بمدينة دسوق