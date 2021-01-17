تشغيل عمليات الطوارئ الجديدة بالمستشفى الجامعى ببنى سويف أول فبراير المقبل

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفى بنى سويف الجامعى إنه سيتم افتتاح وتشغيل عمليات الطوارئ الجديدة بالكامل بالمستشفى الجامعى ببنى سويف أول فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه تم استكمال الأجهزة الطبية بالعمليات من أجهزه دياثيرمي وأجهزة التخدير وأجهزة الأشعة وأجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبية من آلات جراحية ومستلزمات مختلفة ليبدء تشغيلها بالكامل.

وأضاف عميد كلية الطب خلال زيارته بمرافقة الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى لقسم عمليات الطوارئ الجديد ، أن القسم يحتوى على خمس غرف عمليات مجهزة بالكامل بالإضافة إلى ثلاث أقسام عمليات أخرى هي وحدة العمليات الكبرى – الصغرى- عمليات النساء والولاده حيث تصل غرف العمليات بالمستشفى إلى 20 غرفة عمليات لتستوعب الضغط الهائل على المستشفى خلال أيام الطوارئ بالمستشفى.

من جانبه قال محمد شعبان مدير عام المستشفى إنه سوف يتم نقل الأقسام الإدارية بالمستشفى وهى إدارة شئون العاملين والوحدة الحسابية و الإدارة المالية وذلك لتوسعة مبنى المستشفى وزيادة حجرات للمرضى لتصل الى 100 سرير بالإضافة إلى 618 سريرا بالمستشفى ليصل عدد الآسرة إلى 718 سرير.